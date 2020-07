Coronavirus, Trump: Taglio fondi se scuole non riaprono

di lcl

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "In Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e molti altri paesi, le scuole sono state aperte senza problemi. I democratici pensano che sarebbe politicamente negativo per loro se le scuole statunitensi riaprissero prima delle elezioni di novembre, ma è importante per i bambini e per le famiglie. Potrebbero essere tagliati i fondi se non riaprono". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump che sta facendo pressione sui funzionari locali e statali per riaprire le scuole in autunno.

