Coronavirus, Trump: Strage provocata da incompetenza della Cina

di lcl

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "Alcuni pazzi in Cina hanno appena rilasciato una dichiarazione incolpando tutti gli altri, tranne la Cina, per il virus che ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Per favore, spiegategli che è stata l' "incompetenza della Cina", e nient'altro, che ha provocato questa strage in tutto il mondo!". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump.

