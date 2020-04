Coronavirus, Trump: Stati considerino riapertura scuole

di mad

Washington (Usa), 28 apr. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump afferma che gli Stati dovrebbero "considerare seriamente" la riapertura delle loro scuole pubbliche prima della fine dell'anno scolastico, anche se dozzine hanno già detto che sarebbe pericoloso per gli studenti tornare fino all'estate o all'autunno. Solo pochi Stati hanno preso in considerazione pubblicamente le prime aperture, tra cui il Montana, secondo cui i distretti scolastici possono riprendere le lezioni in classe il 7 maggio. Il suggerimento di Trump in una chiamata lunedì con i governatori ha attirato le critiche di alcuni funzionari dell'istruzione, che affermano che un rapido ritorno comporterebbe rischi maggiori e poco beneficio. Nessuno dei governatori ha al momento accolto il suggerimento.

