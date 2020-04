Coronavirus, Trump sospende immigrazione negli Usa

di mrc

Washington (Usa), 21 apr. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per "per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti" a causa del coronavirus. "Alla luce dell'attacco del nemico invisibile, nonché della necessità di proteggere i posti di lavoro dei nostri grandi cittadini americani, firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti", ha twittato Trump senza però fornire dettagli su quali programmi di immigrazione potrebbero essere interessati dall'ordine.

