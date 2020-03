Coronavirus, Trump: Sono un po' arrabbiato con la Cina

di mrc/scp

Torino, 23 mar. (LaPresse) - "Sono un po' arrabbiato con la Cina. Per quanto io ammiri il Paese e rispetti il presidente Xi, avrebbero dovuto parlarci questo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca in merito al coronavirus. Trump ha poi detto, senza specificare quando, di avere parlato con Xi del virus e di aver offerto aiuti americani ma il suo omologo cinese non avrebbe voluto.

