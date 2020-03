Coronavirus, Trump: Presto disponibile cura con farmaco contro malaria

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - Donald Trump ha annunciato che un farmaco attualmente usato come antimalarico - l'idrossiclorochina - sarà reso disponibile per curare il coronavirus. "È in circolazione da molto tempo, quindi sappiamo che se le cose non vanno come previsto non ucciderà nessuno", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, citato dai media Usa. Trump ha detto che è un farmaco comune e che presto sarà disponibile su "prescrizione", definendolo un "punto di svolta".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata