Coronavirus, Trump pensa a truppe a confine Usa-Canada: no di Trudeau

di mad

Toronto (Canada), 26 mar. (LaPresse/AP) - Il Canada ha detto all'amministrazione Trump che l'ipotesi di mettere truppe al confine tra Stati Uniti e Canada per contrastare la pandemia di coronavirus è "del tutto superflua e danneggerebbe le relazioni tra i due alleati di lunga data". Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha affermato che il suo governo ha discusso con la Casa Bianca per convincere gli Stati Uniti a non farlo. "Il Canada e gli Stati Uniti hanno il confine non militarizzato più lungo del mondo ed è grande interesse di entrambi che rimanga tale", ha detto Trudeau.

