Coronavirus, Trump: Nostro piano ottimo, dai media fake news

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - "Abbiamo un piano perfettamente coordinato e perfezionato alla Casa Bianca per l'epidemia di coronavirus. Ci siamo mossi molto presto per chiudere i confini di alcune aree. I 'fake news media' stanno facendo tutto il possibile per farci sembrare cattivi. Triste!". Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo le polemiche che si sono scatenate nel Paese rispetto alla gestione dell'epidemia di coronavirus.

