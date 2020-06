Coronavirus, Trump: Non so perché Stati continuino con le restrizioni, riaprano

Washington (Usa), 5 giu. (LaPresse/AP) - Gli Stati e le città statunitensi dovrebbero eliminare le restanti restrizioni per il coronavirus. "Non so perché continuino a bloccare", ha detto Trump, "fai il distanziamento sociale e indossi le mascherine se vuoi", ma gli Stati devono riaprire.

