Coronavirus, Trump: Non necessaria quarantena a New York

di mad

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Su raccomandazione della Task Force Coronavirus della Casa Bianca e previa consultazione con il Governatore di New York, New Jersey e Connecticut, ho chiesto di limitare rigorosamente gli spostamenti nell'area, sotto il controllo dei governatori, in consultazione con il Governo federale. Ma non sarà necessaria una quarantena". Così il presidente Usa Donald Trump su Twitter.

