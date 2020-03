Coronavirus, Trump: Non firmerò accordo coi democratici su piano aiuti

di scp

Torino, 24 mar. (LaPresse) - "Non firmerò questo accordo". Così il presidente americano Donald Trump in un town hall virtuale su Fox, parlando del piano di stimoli per l'emergenza coronavirus allo studio di democratici e repubblicani in Congresso. Trump ha rimarcato che non firmerà un accordo con la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi perchè contiene elementi "che non avevano nulla a che fare con i lavoratori".

