Coronavirus, Trump: Non chiuderemo Paese come Francia e Germania

di lcl

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il presidente Donald Trump, nel corso di un comizio a Tampa, in Florida, ha promesso ai suoi sostenitori che "non chiuderà il Paese", contrariamente a quanto fatto da Germania e Francia. "La gente è stanca", ha detto il tycoon, che è poi passato all'attacco del rivale democratico: "Il piano di Joe Biden è di mettere in atto blocchi punitivi, vi bloccherà".

