Coronavirus, Trump minaccia stop a Congresso per via libera nomine

Washington (Usa), 16 apr. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di usare la sua "autorità costituzionale" per sospendere entrambe le camere del Congresso e procedere con le nomine della sua amministrazione. Trump ha accusato i legislatori di aver ostacolato il lavoro del governo federale, ponendo "blocchi" ogni settimana, in deroga al proprio dovere, "il popolo americano non può permetterselo durante la crisi del coronavirus", ha detto il presidente. Trump ha lamentato che alcune delle nomine sono in attesa di conferma da anni.

