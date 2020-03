Coronavirus, Trump: Migliaia di morti all'anno per l'influenza, non chiudiamo

di scp

Torino, 24 mar. (LaPresse) - "Perdiamo migliaia e migliaia di persone all'anno a causa dell'influenza. Non chiudiamo il paese". Così il presidente americano Donald Trump in un town hall virtuale su Fox, parlando dell'emergenza coronavirus. “Perdiamo molto di più a causa degli incidenti automobilistici, non chiamiamo le compagnie automobilistiche e diciamo di smettere di fare macchine. Dobbiamo tornare al lavoro", ha aggiunto.

