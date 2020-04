Coronavirus, Trump: Materiale sanitario in Usa bel gesto da Putin

di mrc/vln

Torino, 3 apr. (LaPresse) - "È stato un gesto carino". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l'arrivo di materiale sanitario mandato dalla Russia a New York, per l'emergenza coronavirus. Lo riferisce Cnn. "È stato un gesto molto carino da parte del presidente Putin e avrei potuto dire 'no, grazie' o avrei potuto dire 'grazie'. Erano forniture mediche di altissima qualità. E ho detto: 'Lo prenderò'", ha dichiarato Trump dalla Casa Biana.

