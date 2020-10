Coronavirus,Trump in nuovo video: Prossimi giorni vero test

di ect

Milano, 4 ott. (LaPresse) - In un nuovo video postato su Twitter il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che tornerà al lavoro al più presto per "riprendere la campagna elettorale dove è stata interrotta". Dall'ospedale militare Walter Reed, dove si trova ricoverato per Covid-19, ha però avvertito che "i prossimi giorni saranno il vero test". Poi ha rassicurato: "Le terapie che sto assumendo e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso".

