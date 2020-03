Coronavirus, Trump: Ho misurato la temperatura, è del tutto normale

di scp

Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Donald Trump si è misurato la temperatura, una misura che la Casa Bianca ha introdotto verso chiunque entri in contatto con lui e il vicepresidente Mike Pence. "Era del tutto normale", ha detto Trump durante un incontro con la stampa, "se non lo fosse, non sarei stato qui".

