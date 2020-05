Coronavirus, Trump: Fiduciosi su vaccino entro la fine dell'anno

di vln

Washington (Usa), 4 mag. (LaPresse/AP) - Un vaccino per il Covid-19 potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in un town hall su Fox News. "Siamo molto fiduciosi che avremo un vaccino ... entro la fine dell'anno", ha dichiarato spiegando che il governo degli Stati Uniti sta mettendo il suo "pieno impegno" sul remdesivir, un farmaco che si è mostrato utile nel trattamento per il coronavirus.

