Coronavirus, Trump: Estensione divieto di viaggi a Regno Unito e Irlanda

di scp

Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse/AP) - Trump sta prendendo in considerazione nuove restrizioni sui viaggi nazionali per l'emergenza coronavirus ed espanderà il divieto di viaggiare in Europa a Regno Unito e Irlanda. Lo ha annunciato il presidente americano durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca.

