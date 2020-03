Coronavirus, Trump esclude lockdown nazionale in Usa

di mrc/vln

Torino, 20 mar. (LaPresse) - "Non credo proprio". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda, in conferenza stampa alla Casa Bianca, su un'eventuale lockdown su scala nazionale a causa del coronavirus. "In sostanza, l'hanno fatto in California e New York", ha aggiunto specificando che non tutte le zone hanno gli stessi problemi.

