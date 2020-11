Coronavirus, Trump contro Cuomo: Non distribuiremo il vaccino a New York

Torino, 13 nov. (LaPresse) - Il vaccino non sarà distribuito allo Stato di New York, "dove, per ragioni politiche, il governatore ha detto che vuole prendersi il suo tempo sul vaccino". Lo ha detto Donald Trump parlando dal Rose Garden alla Casa Bianca. Trump ha affermato che il governo federale non consegnerà un possibile vaccino contro il coronavirus fino a quando il governatore Andrew Cuomo non farà sapere all'amministrazione che "è pronto".

