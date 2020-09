Coronavirus, Trump contro capo Cdc: Vaccino più efficace di mascherine

di lrs

Washington (Usa), 17 set. (LaPresse/AP) - "Il vaccino è molto più efficace della mascherina". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, replicando a Robert Redfield, direttore dei Centers for disease control and prevetion. Redfield, al Senato, si era espresso in questi termini: "Potrei persino arrivare a dire che questa mascherina facciale è più sicura per proteggermi contro il Covid rispetto a quando prendo un vaccino".

