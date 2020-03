Coronavirus, Trump considera restrizioni su viaggi interni

di scp

Washington (Usa), 12 mar. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Donald Trump ha detto che sta prendendo in considerazione altre importanti restrizioni sui voli, come limitare i viaggi domestici verso la California e lo Stato di Washington, per l'emergenza coronavirus. "È una possibilità", ha detto.

