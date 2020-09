Coronavirus, Trump conferma: Membro staff Casa Bianca positivo

di lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - Un membro dello staff della Casa Bianca è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un briefing con la stampa. "Ne ho sentito parlare questa mattina a un livello molto ridotto", ha detto il tycoon, stando a quanto riporta Cnbc. "Ieri sera ne ho sentito parlare per la prima volta, ed è un piccolo numero di casi", ha aggiunto. "Non è nessuno che era vicino a me", ha sottolineato Trump.

