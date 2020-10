Coronavirus, Trump: Come leader non avevo scelta che espormi al virus

di ect

Bethesda (Stati Uniti), 4 ott. (LaPresse/AP) - "Non avevo scelta" che espormi al virus. Lo ha detto Donald Trump in un video diffuso su Twitter dall'ospedale militare Walter Reed dove si trova ricoverato. Il presidente Usa si è rifiutato di attenersi alle raccomandazioni di base sulla salute pubblica, compreso l'uso della mascherina. "Dovevo essere in prima linea.. Non posso stare rinchiuso in una stanza al piano di sopra e totalmente al sicuro.. Come leader, hai il compito di affrontare i problemi", ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata