Coronavirus, Trump: Ci saranno molti morti, combattiamo per americani

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Purtroppo ci saranno molti morti. Ci sarà la morte. Stiamo cercando un'ovvia focalizzazione sulle zone più colpite". Così in conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha espresso "sostegno, solidarietà e amore per le persone del nostro grande Paese". "Stiamo combattendo per voi e stiamo sopportando tutto questo insieme", ha aggiunto.

