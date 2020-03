Coronavirus, Trump: Chiuso confine con Messico per viaggi non essenziali

di mrc/vln

Washington (Usa), 20 mar. (LaPresse) - "Gli Stati Uniti e il Messico chiudono il confine condiviso per viaggi non essenziali per frenare la diffusione del virus". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Vogliamo sostenere il flusso delle merci e stiamo lavorando fianco a fianco con il Messico", ha aggiunto il segretario di Stato, Mike Pompeo.

