Coronavirus, Trump: Buon lavoro se conteniamo morti fino a 100mila

di lrs

Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che per il Paese sarebbe buono se "potesse contenere" il numero di morti "fino a 100.000" per il coronavirus. "È un numero orribile", ha sottolineato durante un briefing sul coronavirus. E ha poi aggiunto: "Tutti insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro". Il dottor Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo, ha affermato che la proiezione di un potenziale da 100mila a 200mila morti è "del tutto concepibile", se non si fa abbastanza per mitigare la crisi.

