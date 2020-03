Coronavirus, Trump blocca voli da Europa per 30 giorni

di lcl

Milano, 12 mar. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che dalla mezzanotte di venerdì saranno bloccati i voli dall'Europa "per i prossimi 30 giorni". Lo stop, ha spiegato Trump in un discorso alla nazione pronunciato dallo Studio Ovale, non riguarderà i cittadini americani che vogliono rientrare nè i cittadini del Regno Unito.

