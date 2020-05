Trump: Aumenteranno i morti ma dobbiamo riaprire presto il Paese

"È possibile che ci saranno alcuni" decessi come costo per la riapertura del paese. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Abc. "Alcune persone saranno colpite? Sì. Alcune persone saranno colpite gravemente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro paese e dobbiamo aprirlo presto", ha detto Trump, riconoscendo direttamente che ci sarà un costo umano reale e negativo nel dare la priorità a un rilancio economico rispetto a un approccio più cauto a favore della salute pubblica. Negli Stati Uniti il numero di casi di coronavirus ha superato quota 1,2 milioni, mentre i decessi sono quasi 71.000. "L'America deve ripartire dopo i lockdown anche se ci saranno dei morti", ha insistito il presidente Donald Trump parlando in Arizona. In visita in uno stabilimento di produzione il Capo della Casa Bianca si è fato riprendere, unico senza mascherina. Il tema della ripartura è molto sentito nello Stato del sud, fondamentale per altro a Trump elettoralmente per essere rieletto a novembre. Il Presidente ha poi confermato che la task force contro la pandemia sarà sostituita forse da un gruppo diverso, silurando così il virologo capo Anthony Fauci che spesso lo ha contraddetto. Intanto, per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, la metropolitana di New York ha chiuso alcune ore della notte per permettere la sua disinfezione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata