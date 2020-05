Coronavirus, Trump: Attacco peggiore di Pearl Harbor e 11 settembre

di lrs

Milano, 6 mag. (LaPresse) - "Abbiamo attraversato il peggior attacco che abbiamo mai avuto nel nostro Paese. Questo è davvero il peggior attacco che abbiamo mai avuto, peggio di Pearl Harbor e del World Trade Center. Non c'è mai stato un attacco come questo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul coronavirus, secondo quanto riportano alcuni media internazionali, facendo riferimento all'azione sferrata dai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale e agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York.

