Coronavirus, Trump attacca Pelosi: Donna malata con problemi mentali

di lcl

Milano, 20 mag. (LaPresse) - Donald Trump torna ad attaccare la speaker della Camera Nancy Pelosi definendola "una donna malata". "Ha molti problemi mentali", ha detto il tycoon, criticato da Pelosi per l'assunzione di idrossiclorochina per prevenire il Covid-19. "Non le rispondo. Penso che sia una perdita di tempo", ha detto ai giornalisti Trump, citato da The Hill.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata