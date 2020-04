Trump annuncia piano per far ripartire gli Usa in 3 fasi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ai governatori un piano in tre fasi per la riapertura economica a seguito del coronavirus. Trump ha parlato di "un approccio graduale e deliberato" per ripristinare la normale attività a partire dagli Stati meno colpiti dal Covid-19. "Stiamo ricominciando la nostra vita - ha dichiarato, durante il suo briefing quotidiano alla stampa - Stiamo ricominciando a fa rivivere la nostra economia". "Questo è un processo graduale", ha aggiunto. Si tratta di una riapertura graduale di aziende e scuole in tre fasi, ognuna delle quali della durata di almeno 14 giorni, per assicurarsi che i contagi non accelerino nuovamente. Nella prima fase, ad esempio, il piano prevede un rigoroso allontanamento sociale per tutte le persone, inoltre le linee guida prevedono che le riunioni di oltre 10 persone debbano essere evitate e i viaggi non essenziali scoraggiati. Nella seconda fase, le persone sono invitate a massimizzare le distanze sociali, dove possibile, e limitare le riunioni a non più di 50 persone, a meno che non vengano prese misure precauzionali, i viaggi potrebbero riprendere. La terza fase prevede un ritorno alla normalità per la maggior parte degli americani, con particolare attenzione all'identificazione e all'isolamento di eventuali nuove infezioni.

Sul fronte bilancio Covid i numeri in USA restano drammatici. 4.591 morti in 24 ore a causa del coronavirus. E' quanto riferisce il Wall Stree Journal in un'analisi basata sui dati della Johns Hopkins University. Le cifre fanno riferimento alle 20 ora locale di ieri. Secondo il quotidiano, si tratta di un nuovo record che ha superato, quasi del doppio, quello precedente di 2.569 decessi.

