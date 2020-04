Coronavirus, Trump annuncia altri aiuti a Paesi stranieri da 225 mln

di lcl

Washington, 7 apr. (LaPresse/AP) - L'amministrazione Trump ha annunciato aiuti ai Paesi stranieri per altri 225 milioni di dollari per combattere la pandemia di Covid-19. Il pacchetto non includerà dispositivi di protezione individuale a causa dell'elevata domanda interna ma il segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che la cifra verrà destinata per aiutare le nazioni straniere nella prevenzione, nel controllo e nel rafforzamento dei propri sistemi sanitari nazionali.

