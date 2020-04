Coronavirus, Trump-Johnson: Serve risposta coordinata, anche tramite G7

di lcl

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno discusso della cooperazione tra Regno Unito e Stati Uniti nella lotta contro il coronavirus. Lo riferisce Downing Street in una nota, citata da Cnn. "Il primo ministro ha parlato con il presidente Trump questo pomeriggio e lo ha ringraziato per i suoi auguri mentre non stava bene", si legge nella nota. Trump e Johnson "hanno concordato sull'importanza di una risposta internazionale coordinata" alla pandemia, anche attraverso il G7, si legge ancora nella dichiarazione, "I leader si sono impegnati a continuare a lavorare insieme per rafforzare le relazioni bilaterali, anche firmando un accordo di libero scambio il più presto possibile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata