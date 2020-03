Coronavirus, Trudeau: Confine Canada-Usa chiuso da domani sera

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse/AP) - Il confine tra Canada e Stati Uniti probabilmente sarà chiuso a tutti i viaggi non essenziali in entrambe le direzioni venerdì notte per l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau, aggiungendo che ci vorranno "settimane o mesi" perchè le misure di distanziamento sociale in Canada siano allentate.

