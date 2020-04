Coronavirus, tornano a salire i decessi in Spagna: +619 in 24 ore

di lcl

Milano, 12 apr. (LaPresse) - Dopo qualche giorno in cui si erano registrati cali, sono di nuovo aumentate le vittime causate dal coronavirus in Spagna. Sono infatti 619 i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 16.972 vittime dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Sanità, citato dai media spagnoli. Complessivamente i casi di Covid-19 recensiti nel Paese sono 166.019, con un aumento di 5.167 rispetto a ieri. Sono oltre 62mila le persone guarite.

