Coronavirus, Tirolo dispone l'allontamento dei non residenti

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Il governatore del Tirolo Günther Platter ha annunciato una "restrizione del traffico", di fatto un coprifuoco. Le uniche eccezioni per cui è consentito uscire di casa sono le emergenze, per acquistare cibo e medicine o per andare al lavoro. Lo riferiscono i media austriaci. Secondo l'agenzia Apa, chi non ha residenza o domicilio abituale in Tirolo deve lasciare lo Stato "immediatamente", e questo vale anche per i cittadini austriaci non tirolesi.

