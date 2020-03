Coronavirus, Tim Cook: Donazione a eroi Protezione civile italiana

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - "Non è mai stato così importante supportarsi a vicenda. Stiamo facendo una donazione corposa, comprese forniture mediche alla Protezione civile in Italia, per aiutare gli eroici soccorritori, personale medico e volontari che lavorano instancabilmente per proteggere e salvare vite". Così su Twitter l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, sull'emergenza coronavirus, che aggiunge "Vicini all'Italia", scritto in italiano e con il Tricolore e un cuore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata