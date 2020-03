Coronavirus, team 12 medici da Cina verso Italia

di mrc/vln

Torino, 17 mar. (LaPresse) - "Un team di 12 medici, tra cui specialisti della medicina tradizionale cinese, arriverà in Italia per aiutare il paese a combattere la pandemia di Covid-19". Lo riferisce il tabloid cinese Global Times citando Zhejiang Tv. "Questa è la seconda squadra inviata dalla Cina in Italia", precisa in un post su Twitter corredato dall'hashtag #ForzaItalia.

