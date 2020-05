Coronavirus, Taiwan non parteciperà ad assemblea Oms

di mad

Taipei (Taiwan), 18 mag. (LaPresse/AP) - Taiwan non chiederà la partecipazione all'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità oggi, ma continuerà a donare forniture mediche all'estero mentre protesta contro il "comportamento a due facce" della Cina che esclude Taipei da questi forum. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Joseph Wu. Wu ha detto ai giornalisti che l'agenda abbreviata per l'Oms di quest'anno richiede che il tempo sia dedicato alla concentrazione sui modi per controllare la pandemia di coronavirus. Taiwan ha concordato con i suggerimenti di discutere la questione della sua partecipazione invece alle riunioni di fine anno, una volta che l'epidemia sarà stata meglio contenuta, ha detto Wu.

