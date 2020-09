Coronavirus, Svizzera inserisce Liguria in lista zone rosse

di lcl

Milano, 25 set. (LaPresse) - La Liguria è stata inclusa nella lista stilata dalla Svizzera dei Paesi e delle regioni considerate "ad elevato rischio di contagio da coronavirus". Lo riporta la Radiotelevisione svizzera (Rsi). Nell'elenco aggiornato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) figurano diversi Stati europei: Gran Bretagna, Belgio, Danimarca, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Ungheria. Fra le regioni aggiunte, oltre alla Liguria, compaiono ora anche la Bretagna e i Land dell'alta e della bassa Austria. L'obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera da questi Paesi e regioni entrerà in vigore lunedì prossimo.

