Coronavirus, Svezia ammette: Misure 'soft' hanno portato a troppi morti

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - La controversa decisione della Svezia di non imporre un rigoroso blocco in risposta alla pandemia di Covid-19 "ha portato a troppi decessi". Lo ha riconosciuto in un'intervista rilasciata alla radio pubblica svedese, l'epidemiologo Anders Tegnell, fautore della strategia attuata dal Paese scandinavo. La Svezia ha registrato 4.468 decessi e 38.589 infezioni su una popolazione di appena 10 milioni di abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata