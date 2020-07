Coronavirus, superati i 16 milioni di casi nel mondo

Superata la soglia dei 16milioni di casi di coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University gli Stati Uniti sono ancora il paese piu colpito con 1.067 vittime nellle ultime 24 ore, oltre 68.200 nuovi contagi. Primo caso in Corea del Nord, Kim Jong Un impone il lockdown nella cittò di Kaesong, vicino al confine. In India superate le 32mila vittime per Covid. In Catalogna imposte nuove restrizioni a locali notturni, bar e spiagge, per contenere un preoccupante focolaio. Stabile invece la curva dei contagi in Italia: ieri 275 nuovi positivi, in linea col dato di venerdì. Stabile a 5 il numero dei decessi: per il secondo giorno consecutivo nessuno in Lombardia.