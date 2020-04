Coronavirus, superati i 10mila casi in Russia: +1.500 in un giorno

di lcl

Milano, 9 apr. (LaPresse) - In Russia i casi di Covid-19 hanno superato quota 10mila. Lo ha comunicato l'unità di crisi di Mosca per la risposta al coronavirus, citata dall'agenzia russa Interfax. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.459 contagi in più in 50 regioni e 13 vittime, per un totale di 10.131 casi in 81 regioni e 76 decessi.

