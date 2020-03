Coronavirus, Stato di New York dichiara emergenza per epidemia

di lcl

Milano, 7 mar. (LaPresse) - Il governatore di New York Andrew Como ha dichiarato lo stato di emergenza per l'epidemia di coronavirus. Lo riporta The Hill.

Nello Stato, secondo quanto riferito dalla Cnn, sono stati registrati 21 nuovi casi di covid-19. Il bilancio è salito quindi a 76 contagiati. Di questi, 10 sono attualmente ricoverati in ospedale.

