Coronavirus, Spahn: In Germania 30-40% popolazione è a rischio

di lcl

Milano, 9 nov. (LaPresse) - In Germania il 30-40% della popolazione è a rischio per il Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, intervistato da Bild. "La Germania è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone: 23 milioni di tedeschi hanno più di 60 anni. Siamo un paese ricco" e "abbiamo malattie tipiche della civilizzazione come: diabete, ipertensione, obesità. Tutti fattori di rischio per questo virus, come anche per molte malattie infettive", ha spiegato il ministro sottolineando che quindi "il 30-40% della popolazione è a rischio".

