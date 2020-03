Coronavirus, Spagna vieta gli spostamenti

di scp

Milano, 14 mar. (LaPresse) - Il governo spagnolo dispone il blocco degli spostamenti, come avvenuto in Italia. Secondo una bozza del decreto visionata da El Pais, si potrà uscire solo per acquistare alimenti, prodotti farmaceutici e generi di prima necessità; andare nei centri sanitari; recarsi sul posto di lavoro per svolgere le proprie attività lavorative, professionali o commerciali; rientrare nel luogo di residenza abituale; assistere anziani, minori, persone a carico, persone con disabilità o persone particolarmente vulnerabili; andare in banca; per cause di forza maggiore o necessità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata