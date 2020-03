Coronavirus, Spagna: Stato di allerta durerà più di 15 giorni

di mrc/scp

Torino, 16 mar. (LaPresse) - Lo stato di allerta in Spagna per il coronavirus sarà esteso a più dei 15 giorni previsti. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo, José Luis Ábalos, alla radio spagnola Rne. "È evidente che dovremo estendere questo stato. Con 15 giorni non abbiamo la capacità di vincere questa battaglia", ha affermato Ábalos supportando le misure "particolarmente dure" adottate dal governo per fronteggiare l'epidemia.

