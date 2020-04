Coronavirus, Spagna sfonda quota 200mila contagi: oltre 20.850 morti

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - La Spagna è il secondo Paese al mondo per casi confermati di coronavirus ed è terza a livello globale per il numero di morti dietro l'Italia e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda i contagi, sono 200.210 contro i 776.513 degli Usa. Il numero di vittime nel Paese iberico, secondo i calcoli della Johns Hopkins University, ammonta a 20.852, poco più della Francia (20.265).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata